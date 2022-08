Het fraaie openingsdoelpunt van FC Den Bosch in Den Haag had een vol stadion verdiend. Maar het was leeg, vanwege een straf voor ADO na rellen in de play-offs vorig seizoen. De Bosschenaren pakten er wel hun eerste punten van het seizoen: 0-2.

Beide ploegen verloren hun openingswedstrijd vorige week en FC Den Bosch (tegen FC Eindhoven) vooral door een dramatisch eerste half uur. In Den Haag startte de ploeg van Jack de Gier met het mes tussen de tanden. Brutaal traden de Bosschenaren de bijna-promovendus tegemoet. In de openingsfase regende het kansen, de grootste toch wel voor ADO. Maar wonder boven wonder stond het na ruim een half uur nog 0-0, terwijl het ook zomaar 3-1 had kunnen staan. Maar toen… twee goed uitgevoerde aanvallen van de Bosschenaren en op het scorebord prijkte plots 0-2. Vooral de eerste treffer was een plaatje. Victor van den Bogert zette de aanval op en speelde de bal naar Anass Ahannach, die met een hakje doorpasste op Danny Verbeek. De routinier tikte door naar Joey Konings, die de doorgelopen Ahannach bereikte: 0-1. Ook de 0-2 mocht er zijn. Dit keer begon het met een lange bal van achteruit door Rik Mulders op Ahannach, die goed keek en aflegde op Asier Cordoba. De Spaanse vleugelspits wipte de bal langs zijn tegenstander en haalde diagonaal uit: 0-2. Natuurlijk ging de ploeg van Dirk Kuijt na rust met man en macht op zoek naar de aansluitingstreffer, maar dat gebeurde meestal te weinig gecontroleerd. Het bood FC Den Bosch in de counter ook een paar kansen om het duel voortijdig op slot te gooien. Opvallend: ondanks de hitte wachtte Jack de Gier tot de 78ste minuut voordat hij zijn eerste wissel doorvoerde. Sebastiaan van Bakel kwam de moegestreden Cordoba vervangen. FC Den Bosch kon zich in de volle zon beperken tot het verdedigen van de voorsprong, terwijl het af en toe ook nog wel een mogelijkheid kreeg. Zo was Ryan Leijten tien minuten voor tijd dicht bij de 0-3. Daarna gooide De Gier een extra slot op de deur door aanvaller Joey Konings te vervangen door verdediger Teun van Grunsven. Wat de thuisclub ook probeerde, doelpunten vielen er ook in de acht minuten extra tijd niet meer. Zodat FC Den Bosch de eerste drie punten van dit seizoen binnen heeft. Vrijdag komt Roda JC op bezoek in De Vliert. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch