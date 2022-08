Of er wel genoeg weerstand is geweest in de voorbereiding? Bij FC Den Bosch weigeren ze dat als excuus te gebruiken voor de dramatische eerste helft tegen FC Eindhoven (1-3 nederlaag). Wél is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Al klampen ze zich in De Vliert vast aan het spel na rust.

Nee, de verwachtingen zijn dit seizoen niet hooggespannen in De Vliert. Met het dertiende spelersbudget van de Keuken Kampioen Divisie zou het een klein wonder zijn als de Bosschenaren de play-offs halen. En toch is dat de doelstelling in Den Bosch, er zit ook altijd wel een club bij die verrast in de eerste divisie. Of dat FC Den Bosch is? Tegen FC Eindhoven - één van de drie clubs met een lager budget - liet de ploeg geen goede eerste indruk achter.

Vraag maar aan doelman Wouter van der Steen (32), die binnen drie minuten al twee keer de linksback van FC Eindhoven door de Bossche defensie zag snijden. Waar het aan lag? "Tsja, je kan een hoop dingen erbij zoeken, maar het is duidelijk dat we niet klaar waren. We hadden geen lef, geen durf niks. Alles ging fout", bromde Van der Steen. Het helpt ook niet mee dat FC Den Bosch in de voorbereiding vanwege veiligheidsredenen maar één keer tegen een profclub kon oefenen, van de tweede garnituur van Almere City FC werd ook nog eens verloren.

Van der Steen vindt dat 'absoluut geen excuus.' De oefencampagne was volgens hem gewoon goed, daar lag het niet aan dat FC Den Bosch vrijdagavond door het ijst zakte. "Daar gaan we absoluut niet naar wijzen, daar ligt het ook niet aan dat zelfs breedteballen niet aankomen. We waren gewoon bang, alsof we makke lammetjes waren."

Het waren rake woorden van de doelman, die sinds 2018 onder de lat staat in De Vliert. Hij put vooral hoop uit de tweede helft, waarin FC Den Bosch zich gesteund door de M-Side toch nog enigszins terugvocht. Maar toen was het al 0-3. "Met zo'n stand heb je niks meer te verliezen, zoals wij toch al weinig te verliezen hebben. De mensen verwachten niet zo veel van FC Den Bosch. Van buitenaf zien ze ons als een ploeg voor het rechterrijtje", zei hij.

Van der Steen ziet dat anders, als FC Den Bosch speelt zoals in de tweede helft tegen FC Eindhoven kan de ploeg volgens hem én ook trainer Jack de Gier best verrassen. "Na rust maken we er nog een wedstrijd van en zie je dat we echt wel kwaliteiten hebben", zei de trainer, die ook met pech kampte. Nikolaj Möller haakte op de dag van de wedstrijd toch nog geblesseerd af en die andere spits, Joey Konings, viel na een kwartier al uit met een blessure.

Dus miste FC Den Bosch stootkracht. Voor rust werd niet eens serieus op doel geschoten, en binnen acht minuten maakte Naoufal Bannis al 0-1 nadat de bal wat gelukkig voor zijn voeten viel. In die fase werd FC Den Bosch toch al op een hoopje gespeeld, na 23 minuten gaf uitblinker Bannis de bal voor op Collin Seedorf, die zomaar wegliep bij Asier Cordoba: 0-2. Het is niet voor niets dat De Gier in de rust ingreep en de tegenvallende Cordoba wisselde.