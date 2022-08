"Ik had niet verwacht dat het zo zou aflopen'', zegt René Halfens. De exploitant van het Springkussenfestival in het Bossche Prins Hendrikpark ontdekte maandagochtend dat allerlei spullen waren gestolen in zijn horeca-container. Het varieerde van een poffertjesplaat tot een I-Phone.

Met de aanhouding van een 65-jarige Bosschenaar die de I-Phone van plan was om de I-Phone te verkopen werden niet alleen de poffertjeplaat, maar ook een tablet, koffiezetapparaat en twee pinpasautomaten gevonden. Halfens: "Nee, de gestolen muziekinstallatie is nog niet terecht. Maar ik heb inmiddels de meeste andere spullen weer terug. Hulde voor de politie." Opvallend Halfens vond het opvallend dat agenten maandagochtend de moeite namen om naar het Prins Hendrikpark te komen om de aangifte op te nemen. "Daarna is er ook echt werk van gemaakt. Het ligt voor de hand dat de I-Phone een signaal heeft uitgezonden zodat het toestel kon worden opgespoord,." Volgens een woordvoerder van de politie is de aangehouden Bosschenaar niet voorgeleid bij de rechter-commissaris en inmiddels in vrijheid gesteld. "Met een dagvaarding. Hij wordt in elk geval vervolgd voor heling", aldus de woordvoerder. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch