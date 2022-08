Maandenlang waarschuwde de gemeente automobilisten die het inrijverbod in de Van Berckelstraat negeerden. Er werden geen boetes gegeven omdat de gemeente de automobilisten wilde laten wennen aan de 'gewijzigde situatie'. Vanaf nu worden wel boetes gegeven.

Volgens de gemeente heeft het Openbaar Ministerie 'recent toestemming gegeven' om boetes te laten uitschrijven en innen door het CJIB. Volgens de gemeente gebeurt dat niet door de gemeente.

Ontheffing mogelijk

De Van Berckelstraat is per 22 april 2022 geopend als fietsstraat waar de lijnbus te gast is. Autoverkeer is niet meer toegestaan. Opsporen van automobilisten is vereenvoudigd door dankzij kentekencamera's. De camera maakt een foto van het kenteken waarna de kentekenhouder een waarschuwing kreeg en voortaan dus een boete.

Maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Want autogebruikers die toch in de Van Berckelstraat moeten zijn kunnen hiervoor een tijdelijke ontheffing aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor een verhuizing.

Het bedrag van boetes dat niet is uitgeschreven is ruim 7 ton.