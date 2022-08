De brandweer en politie zoeken donderdag actief verder naar een 22-jarige man uit Sint-Michielsgestel die woensdagavond bij Empel in de rivier de Maas is gevallen.

Volgens een politiewoordvoerder is de man rond 21.30 uur waarschijnlijk van een speedboot gevallen. Hij zou daarmee met drie andere mensen hebben gevaren. Het ongeluk zou bij de ingang van het Máximakanaal in Empel zijn gebeurd, vlak onder de provinciegrens met Gelderland. De stroming van de Maas is sterk en stroomt richting de A2-brug bij Oud-Empel, meldt de politie.

Zoekactie

Daarom werden, om de man snel te vinden, duikers van de veiligheidsregio ingezet. Ook vaarden brandweerlieden met boten over de Maas om de man te vinden. Daarnaast zochten Rijkswaterstaat en het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie mee. Na een uur zoeken staakten de hulpdiensten uit Brabant en Gelderland rond 23.15 uur de zoekactie door de toenemende duisternis.

Donderdag wordt in de richting van Hedel door dezelfde hulpdiensten verder gezocht. "Zij zullen aangeven wat er verder nog nodig is om de man te vinden", zegt een politiewoordvoerder. "Daar hebben wij op dit moment nog geen zicht op."