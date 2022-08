Veel Bosschenaren hebben in augustus nog vakantie, ideaal om er lekker op uit te trekken. Meteoroloog Yannick Damen, geeft de weersverwachting voor augustus: "een droge maand met aangename temperaturen."

"Augustus wordt droger dan normaal. Zeker in de eerst twee weken zal er niet of nauwelijks regen vallen. In de tweede helft van de maand neemt de kans op lokale buien toe. Veel mensen weten het niet, maar augustus is normaal de natste maand van het jaar. Dat komt door de heftige plensbuien die kunnen vallen. Dat kan deze augustus ook gebeuren, maar dit verschilt per regio", aldus Yannick. Voor Den Bosch zou het niet verkeerd zijn als er wat regen valt, want het is de afgelopen maanden erg droog.

Qua temperatuur zit het wel goed in Den Bosch. Het wordt rond de 25 graden, dat is iets warmer dan normaal. In Brabant en Limburg kan het kwik soms de 30 graden aantikken. Wil je een dagje naar het strand, dan kan dat prima, want aan de kust wordt het tussen de 20 en 23 graden. Neem ook gerust een duik in de zee, want het zeewater heeft een temperatuur van 20 graden en loopt nog wat op gedurende de maand.

"De extreme hitte die we in juli hadden, zullen we in augustus niet meer meemaken. Dit komt doordat de dagen korter worden en de wind voornamelijk uit het oosten komt. In Zuid-Europa is het nog erg warm, dus als de wind uit het zuiden komt, dan kan de temperatuur nog wel boven de 30 graden stijgen", zo vertelt Yannick.