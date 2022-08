Is het jou weleens opgevallen dat wel heel veel straatnamen in Den Bosch naar mannen zijn vernoemd en niet naar vrouwen? Het is dus hoog tijd voor meer vrouwelijke namen voor Bossche straten, vindt ook de politiek.

De gemeenteraad van Den Bosch ging nog maar amper akkoord met het voorstel om meer straten naar vrouwen te vernoemen, of het college kondigde het Irma Bosmanlaantje in Rosmalen aan. Het is een van de nieuwe straatnamen voor landgoed Coudewater, waar zo'n 400 woningen op komst zijn. Yeliz Dogan, raadsdlid voor GroenLinks, vertelt over haar motie die gaat zorgen voor meer vrouw op straat: "Bossche straatnamen zijn vooral vernoemd naar mannen. Zo ontstond het idee dat alleen die mannen bijzondere of belangrijke dingen doen en ontbreekt het aan rolmodellen voor meisjes en vrouwen. Dat kan anders!" Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 juli diende Yeliz haar motie 'Meer vrouw op straat' in. Haar motie werd bijna unaniem aangenomen. Alleen de partij Gewoon Gedreven stemde tegen.