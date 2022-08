De GGD sluit woensdagmiddag 3 augustus en donderdag 4 augustus (hele dag) de corona-vaccinatielocatie in de Brabanthallen in Den Bosch.

Volgens de gezondheidsdienst is het dan te warm op deze plek. Mensen die ingepland stonden, krijgen een telefoontje voor overleg. Ze kunnen kiezen voor een andere locatie, of voor een andere dag in de Brabanthallen. De overige priklocaties van deze GGD blijven de komende dagen open om zo veel mogelijk vaccinaties door te laten gaan.