In het Bossche Gasthuiskwartier vindt op dit moment een archeologische opgraving plaats. "Er zijn zeven grote zakken aan vondsten gevonden. Opvallend is de grote hoeveelheid restanten van pijpen'', aldus een woordvoerder van Cultureel Erfgoed 's-Hertogenbosch.

Op de plek die de archeologen nu onderzoeken, stond het middeleeuwse Predikherenklooster en het Groot Ziekengasthuis. Daarom wordt er op gerekend dat er 'muurwerk' van het klooster en het gasthuis wordt gevonden.

De archeologen graven vooral in de oude kloostertuin. "Hier kunnen we beerputten, waterputten of ophogingen tegenkomen. Ook vinden de archeologen mogelijk de oudste grens tussen het klooster en het gasthuis, in de vorm van een waterloop.''

Bijzondere pijpen

Op dit moment onderzoeken de archeologen het 'bovenste deel' van het terrein. Hier hebben ze een mogelijk 19e-eeuws riool gevonden waar de enorme berg vondstmateriaal uitkwam, waaronder een enorme hoeveelheid pijpmateriaal. Een aantal steeltjes en koppen zijn op bijzondere wijze versierd.

De eerste fase van de opgraving is maandag 25 juli begonnen en duurt waarschijnlijk tot dinsdag 2 augustus. Na het archeologisch onderzoek door de archeologen van BAAC start de bouw van drie huizen op deze locatie.