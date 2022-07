Van HelvoirThuis tot aan ontmoetingscentrum DePetrus, jeugd- en jongerencentrum Elzenburg en Theater de Speeldoos. Zeventien organisaties in Vught kregen de afgelopen weken coronasteun van de gemeente Vught op de rekening bijgeschreven.

In totaal keerde Vught 116.000 euro uit aan zeventien culturele organisaties, sociaal-culturele gebouwen en vrijwilligersorganisaties jeugd en sport. Vanwege gederfde inkomsten door de sluiting tijdens de coronaperiode of bijvoorbeeld het wegvallen van activiteiten zoals de rommelmarkt van Scouting Jeep, carnavalsactiviteiten van de Stichting Jeugd- en jongerencarnaval of activiteiten van de kindervakantieweek Helvoirt.

De bedragen die werden uitgekeerd varieerden van 20.000 euro tot aan 2000 euro. Alle ingediende verzoeken werden toegekend. De overheid stelde voor de derde keer geld (152.729 euro) beschikbaar om lokale sociaal-culturele organisaties te ondersteunen vanwege de negatieve effecten van de coronamaatregelen.

Het geld dat over is (36.729 euro), blijft in principe gereserveerd voor de gevolgen van COVID-19. Bij de jaarrekening 2022 wordt dit nader bekeken.