Op een erf van een woning aan de Loonsestraat in Nuland is vrijdagavond een voertuig in vlammen opgegaan. De Geffense brandweer was snel bij en had de brand snel onder controle.

Ook werd een waterwagen van de brandweer uit Heesch opgeroepen. Een ambulance kwam ook naar het incident toe, om één persoon na te kijken. De auto ging bij de brand helemaal verloren. Hoe het vuur kon ontstaan, is niet bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch