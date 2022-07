De politie onderzoekt de mishandeling van een Vughtenaar (57) maandagavond rond 21.00 uur bij de kruising van de Hekellaan-Pettelaarseweg in Den Bosch.

De Vughtenaar was bezig om zijn hond uit te laten in het Bossche Broek. Hij had het gevoel tot aan de Pettelaarseweg te worden achtervolgd door andere man. De 'achtervolger' zou hem hebben mishandeld toen de Vughtenaar vroeg wat hij van hem wilde.

De andere man, een 51-jarige Bosschenaar, werd aangehouden. Hij verklaarde door de Vughtenaar te zijn bedreigd en beledigd. Ook zei de Bosschenaar te zijn mishandeld door de Vughtenaar.

De politie zoekt getuigen van het incident.