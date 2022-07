De politie heeft in overleg met de gemeente twee tijdelijke bewakingscamera's geplaats in de wijk Maaspoort. De camera's staan in de omgeving van Goedenrade waar dinsdagochtend een explosie plaatsvond bij een woning.

Volgens de politie zijn de camera's bedoeld om 'de openbare orde te handhaven en het veiligheidsgevoel van wijkbewoners te vergroten'. De camera's staan ook in de buurt van Stapelen. De politie sluit niet uit dat de aanslag was bedoeld voor een huis dat in 2017 werd beschoten met een automatisch vuurwapen. Weer naar huis Behalve het huis waar de aanslag werd gepleegd, moesten ook twee andere huizen worden ontruimd. Volgens een woordvoerder van de gemeente konden woensdag de bewoners van twee woningen weer naar hun huis. De woning waar de explosie plaatsvond is volgens de woordvoerder 'bouwtechnisch veilig bevonden'. Vanwege de privacy is niet medegedeeld waar het gezin nu verblijft. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch