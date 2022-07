Een man die zaterdagnacht op de snelweg A2 bij Vught over de weg liep, is dezelfde nacht aangehouden door de politie. Agenten gebruikten een stroomstootwapen, omdat de man niet reageerde en agressief was.

Doordat de man op de snelweg liep ontstond er een gevaarlijke situatie. 'Hij reageerde niet op het aanroepen van mijn collega's en was agressief. Is onder controle gebracht middels een stroomstootwapen', licht een wijkagent toe op Twitter.