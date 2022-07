Een 53-jarige man uit Den Bosch is vrijdagavond opgepakt na een dodelijk incident bij de zwemplas het IJzeren Kind in Hintham. De politie verdenkt hem ervan dat hij een man (eveneens een 53-jarige Bosschenaar) in nood niet te hulp schoot. Het slachtoffer overleed ter plekke.

De twee mannen waren samen bij de plas toen het slachtoffer rond 15.30 uur in de problemen kwam tijdens het zwemmen. Vermoedelijk is hij onwel geworden, meldt de politie. Hulpdiensten rukten uit maar de hulp mocht niet meer baten. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. "We onderzoeken of de verdachte alles heeft gedaan om de zwemmer te helpen", aldus de politie. Over de precieze doodsoorzaak is nog niets bekend, sectie moet hierover uitsluitsel geven.