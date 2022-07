De man die vrijdagmiddag in het water terechtkwam in park het IJzeren Kind in Rosmalen, is overleden. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer werd rond 15.40 uur uit het water gehaald en is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie gaat niet uit van een misdrijf, maar doet wel onderzoek naar de toedracht van het incident. Het is nog onduidelijk hoe de man in het water terecht is gekomen. Ambulances, politie, brandweer en een mobiel medisch team kwamen ter plaatse. De plek van het incident werd afgezet met schermen. Omwonenden en voorbijgangers werden op afstand gehouden. Het park is gelegen nabij de Jan Heijmanslaan en de Vincent van Goghlaan.