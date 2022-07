Een motorrijder is vrijdagochtend om het leven gekomen op de A59 bij knooppunt Hintham. De weg is daardoor dicht in de richting naar Den Bosch.

Volgens de politie waren er geen andere andere voertuigen betrokken bij het ongeluk. Het ongeluk gebeurde rond 9.20 uur. Naar verwachting blijft de weg tot 12.30 uur dicht. Verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid via de A50 en A2, zo meldt Rijkswaterstaat. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Medewerkers van de verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doen onderzoek naar de toedracht.