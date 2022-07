De vijftigjarige beveiliger die na een val van een vlot op festival Smèrrig zwaargewond raakte, is toch niet geduwd. Dat meldt de politie via Twitter woensdagmiddag, één dag na het bericht dat ze mogelijk wél geduwd zou zijn. Wat de oorzaak van de val dan wel is geweest, blijft onbekend.

'Uit ons nader onderzoek blijkt er alsnog géén sprake van te zijn dat de medewerkster van festival Smèrrig in Den Bosch van een vlot is geduwd', schrijft de politie. 'Zij kwam door onbekende oorzaak ongelukkig ten val en raakte zwaargewond. Er is sprake van een ongeval.' De vrouw liep meerdere breuken op door de val en moest geopereerd worden. Maandag lag ze nog in het ziekenhuis.