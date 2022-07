Een twintigjarige man uit Den Bosch is in de nacht van dinsdag op woensdag voor een vierde keer betrapt op scooterrijden zonder rijbewijs. In de afgelopen vijf maanden is hij al drie keer bekeurd voor dezelfde overtreding. Uiteindelijk ging de man niet met één, maar met twee boetes naar huis.

De Bosschenaar werd rond 2.00 uur betrapt door de politie. Hij kreeg wederom een boete, maar niet alleen voor die overtreding. Hij kreeg er ook een omdat de bromfiets nog niet opnieuw was gekeurd. De boete voor scooterrijden zonder rijbewijs bedraagt 260 euro. De politie heeft de bromfiets in beslag genomen.