De vijftigjarige beveiliger die afgelopen zaterdag van een vlot viel en zwaargewond raakte op festival Smèrrig in Den Bosch, is waarschijnlijk geduwd, dat meldt de politie dinsdag. De vrouw liep door de val meerdere botbreuken op.

Het festival werd afgelopen weekend gehouden bij het Engelermeer. De vrouw was in dienst als beveiliger tijdens het festival toen ze voorover van een vlot viel.

De politie hield maandag nog alle scenario's open over de oorzaak van de val: "We sluiten niet uit dat iemand de vrouw heeft geduwd. Dat kan ook per ongeluk zijn gebeurd, er stonden veel mensen op het vlot. Het is onderdeel van ons onderzoek."

De vrouw liep meerdere botbreuken op bij de val en is geopereerd. Ze lag maandag nog in het ziekenhuis. De politie heeft al met enkele getuigen gesproken, maar is nog op zoek naar meer mensen die iets van het incident hebben gezien. Zaterdag trok Smèrrig 11.000 bezoekers.