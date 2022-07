Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kan het aantal covidpatiënten voorlopig gewoon behandelen op de reguliere verpleegafdelingen.

Er is gezien het geringe aantal patiënten nog geen aparte covidafdeling nodig.

"Momenteel liggen er acht patiënten met corona in het JBZ. Niemand ligt op de ic en er wordt niemand thuis met zuurstof behandeld. De aantallen varieerden de afgelopen dagen wat, maar blijven rond dit aantal hangen", zegt een woordvoerder van het Bossche ziekenhuis. "Op dit moment richten we geen cohortafdeling in. Deze hoeveelheid patiënten kunnen we op de bestaande isolatiekamers behandelen."