Een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandag op heterdaad betrapt bij het stelen van verzorgingsproducten bij de Kruidvat aan de Hooge Steenweg in Den Bosch. Dat meldt de politie.

Nadat hij was betrapt, werd de man naar het magazijn gebracht. Hij moest daar wachten op de politie, maar probeerde ervandoor te gaan. Daardoor ontstond er een worsteling tussen een beveiliger en de man. Niemand raakte hierbij gewond. Toen de politie arriveerde werd de man aangehouden. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch