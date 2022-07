Het Anton Pieckfestijn in Kaatsheuvel was altijd in de winter. Omdat het geregeld slecht weer was, is dit keer gekozen voor de zomer. De organisatie wordt op haar wenken bediend. Tijdens het zomerfestijn aanstaande zaterdag en zondag worden temperaturen van 25 tot en met 29 graden verwacht.

Het Anton Pieck Zomerfestijn bestaat uit verschillende onderdelen. De Hoofdstraat en de Hoofdpoort worden omgetoverd in Pieckstijl, in de Peperstraat is er braderie en op het Anton Pieckplein zelf is er twee dagen een Pasar Malam (Indonesische markt). Zaterdagavond 20.00 uur maken de Indo rock-bands plaats voor Brabantse muzikanten. Het trio Twice treedt op vanaf 20.30 uur. De braderie en het Anton Pieckfestijn beginnen beide dagen om 11.00 uur.