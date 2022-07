Een man zou vrijdagmiddag zijn geslachtsdeel hebben laten zien bij een speeltuin in Den Bosch. Dat meldt een woordvoerder van de politie zondag. Volgens een melding gebeurde dat aan het Vlaggeschip, terwijl daar enkele kinderen aan het spelen waren.

De melding kwam rond 15.30 uur binnen bij de politie. Volgens de melder was de man met de auto en zou hij bij de speeltuin zijn uitgestapt. Tijdens het incident waren de kinderen niet alleen: ze speelden onder toezicht van een volwassene.

Na overleg tussen de melder en agenten is via WhatsApp met de buurt gedeeld wat vrijdagmiddag is gebeurd. De man die zijn geslachtsdeel zou hebben laten zien, is niet meer gevonden door de politie. Wie meer kan vertellen over hoe de man eruitziet, kan dat volgens de woordvoerder bij de politie melden.