Het aantal coronatesten bij de GGD locaties van Hart voor Brabant is flink toegenomen: van 100 per dag begin juni naar zo'n 500 per dag de afgelopen dagen. "In Den Bosch doen we 200 testen per dag."

Behalve voor het testen is er ook veel animo voor een prik om de kans op coronabesmetting te verkleinen. "We zien nog steeds mensen voor een eerste coronaprik. Dit gaat om kleine aantallen van rond de 30 mensen, van wie een derde volwassenen", zegt een woordvoerder van de GGD.

In Den Bosch kunnen de inwoners zowel op afspraak als voor vrije inloop voor vaccinatie terecht in de Brabanthallen en Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. Sinds begin juni is het aantal dagelijkse prikken in het Sociaal Cultureel Centrum ruim verdubbeld. In de Brabanthallen zijn sinds juni tot nu toe 7500 prikken gezet. Daarbij gaat het in een aantal gevallen op vaccineren van kinderen van 5 tot en met elf jaar.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) kun je alleen op afspraak terecht voor een coronavaccinatie. Daar stropen dagelijks zo'n 80 mensen de mouwen voor op.

Wat is de verklaring van de toegenomen belangstelling voor een prik? Volgens de woordvoerder is het 'aannemelijk dat dat mensen die tijdens de carnavalsperiode corona hadden zich nu laten vaccineren'. "Ook speelt de vakantie een rol en het toenemende aantal coronabesmettingen."

Volgens de woordvoerder zijn er voldoende medewerkers 'om te voldoen aan de prikvraag'.

GGD Hart voor Brabant begon een jaar geleden met het vaccineren in wijken waar de vaccinatiegraad achter bleef, in de hoop zo meer inwoners te bereiken. Op vaste dagen en uren, steevast aangekondigd met posters in de wijk. Dit laatste gebeurt nog steeds, zegt Miranda Mosterd, coördinator fijnmazig vaccineren bij GGD Hart voor Brabant. "We geloven in de lange adem en het zichtbaar zijn in de wijken. Mensen weten ons nu goed te vinden." Sinds april zette de GGD in de wijken in totaal ruim vijfduizend vaccinaties.