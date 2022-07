"Met het voltooien van de kelderbak is juist het meest risicovolle gedeelte van de nieuwbouw klaar", dat zegt Holm de Jong die als bouwmanager is betrokken bij de herbouw van het ingestorte Pearle-pand op de hoek Hinthamerstraat-Markt.

Aangrenzend pand De Kleine Winst, waar Jeroen Bosch heeft gewoond en het pand waar jarenlang een FEBO-filiaal was gevestigd, zijn voorzien van een tiental meetkastjes. "Vierentwintig uur per dag wordt geregistreerd of daar teveel beweging wordt veroorzaakt door de nieuwbouw. Als dat gebeurt of dreigt te gebeuren dan wordt direct alarm geslagen. Ze zijn heel scherp afgesteld, maar er nog geen sprake geweest van een alarmerende situatie."

'Bouwen op een postzegel'

Holm verwacht dat de nieuwbouw in mei volgend jaar is voltooid. Hij zegt niet eerder betrokken te zijn geweest bij een bouwproces met zoveel 'verschillende partijen'. "Ja, het project ligt onder een vergrootglas en dat is natuurlijk goed voor de zorgvuldigheid waarbij we als het ware bouwen op een postzegel."

Volgens hem hebben voorbijgangers veel belangstelling voor het project. "Dagelijks krijgen de bouwvakkers allerlei vragen van mensen. Het leeft enorm in Den Bosch."

Eigenaresse Trudie Clingeborg-Hoedemakers bedankte onlangs in het Brabants Dagblad 'de Bosschenaren voor het geduld' omdat de nieuwbouw zes jaar op zich heeft laten wachten."