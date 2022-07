Het kantoorgebouw van zorgondersteuner AAG aan het Wielsem in de Bossche wijk Hambaken ondergaat een metamorfose tot De Bourgondiër. In dit woongebouw komen 73 huurwoningen. Het stadsbestuur van Den Bosch zette onlangs het sein op groen voor dit plan.

AAG is op zoek naar een kleiner kantoorpand in Den Bosch en verkocht het gebouw aan het Wielsem aan SMT Bouw & Vastgoed. "Eind dit jaar verwachten we de vergunning aan te kunnen vragen en dan starten we medio volgend jaar met de verbouwing", zegt Bart van Gerven, ontwikkelaar bij SMT.

Ergens halverwege 2024 zou de verbouwing van de kantoorkolos (5000 vierkante meter) uit 1982 klaar moeten zijn. "Begin 2024 gaan de woningen dan in de verhuur. Dat gebeurt via Borgdonck." Van Gerven verwacht dat de huurprijzen tussen de 750 en 1500 euro zullen liggen. "Middeldure en dure huur dus. Dat wilde de gemeente ook graag omdat in de Hambaken al heel veel sociale huurwoningen staan. Dit is dus goed voor een betere mix."

Het plan voor De Bourgondiër is ontworpen door Penners Architectuur uit Den Bosch. De plannen werden woensdagavond toegelicht aan omwonenden en belangstellenden in het paviljoen van tennisvereniging De Hambaken.