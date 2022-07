Een wielrenner (37) uit de gemeente Heusden is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Vinkel, meldt de politie woensdagochtend.

De wielrenner kwam op een kruising met de Heescheweg in aanrijding met een auto die werd bestuurd door een 55-jarige man uit Bernheze. De vrouw raakte zwaargewond bij het ongeluk en is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen.

Volgens de politie had de wielrenner de auto die van rechts kwam voorrang moeten verlenen. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie heeft dit ter plaatse onderzocht.