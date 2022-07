Een 27-jarige bestuurder die 54 kilometer per uur te hard reed op de N279 bij Den Bosch, is door de politie aangehouden. De man uit Veghel negeerde een stopteken, reed door het rood én gaf een valse naam op. Daarbovenop reed hij met een ongeldig verklaard rijbewijs.

De politie merkte de automobilist op toen hij met 134 kilometer per uur over de N279 reed, waarop 80 kilometer de maximaal toegestane snelheid is. Hij wilde niet stoppen voor de agenten en ging er in zijn auto vandoor. Tijdens zijn vlucht reed hij volgens de politie ook nog door een rood verkeerslicht. Daarna konden de agenten hem stoppen op de Maastrichtseweg.

Verder in de nesten

Bij de controle werkte de bestuurder zichzelf nog verder in de nesten: hij gaf de naam van zijn broer op, wat door de agenten werd opgemerkt. De Veghelaar gaf toe een valse naam op te hebben gegeven, omdat zijn rijbewijs al eerder door het CBR ongeldig was verklaard. Daarop werd hij aangehouden.

Het is niet bekend hoe lang de bestuurder vast blijft zitten. Hoe lang zijn rijbewijs al ongeldig is, heeft de politie niet gemeld.