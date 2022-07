Aan de Hildebrandstraat in Den Bosch is zaterdagochtend een handgranaat gevonden die met een stukje tape aan een eerder dichtgetimmerde zonnestudio was vastgemaakt. Acht panden werden uit voorzorg ontruimd. Rond het middaguur werd de granaat weggehaald en kon een deel van de straat worden vrijgegeven, waardoor vier panden weer bereikbaar zijn.

"We kregen een melding van schade aan het pand en zijn vervolgens gaan kijken", licht de politie toe. Daar troffen agenten de handgranaat aan. Het projectiel hing met een stukje tape vast aan een houten paneel, waarmee het pand is dichtgetimmerd. De zonnestudio werd eerder deze week namelijk gesloten door de gemeente. De zaak zou worden gebruikt om (drugs)geld wit te wassen. De eigenaar is laatst veroordeeld tot acht jaar cel voor betrokkenheid bij methlabs. Na de eerste beoordeling door een specialist van de politie, is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Uit voorzorg werden ook andere hulpdiensten opgetrommeld. Rond kwart voor elf heeft de EOD de handgranaat van de voordeur van het pand afgehaald. Het projectiel is daarna verder geïnspecteerd en vervolgens in een doos veiliggesteld. De EOD-medewerkers hebben hun beschermende pakken uitgedaan en de brandweer is vertrokken. De technische recherche heeft nog een tijdlang onderzoek gedaan. Op het moment dat de granaat was weggehaald, werd één kant van de Hildebrandstraat vrijgegeven. De kant van het winkelpand, waar het explosief werd gevonden, blijft volgens de politie nog afgesloten. Dat geeft agenten de mogelijkheid om technisch sporenonderzoek te doen. Verschillende panden in de omgeving werden ontruimd. Sommige mensen moesten hun huis uit. Zij zijn opgevangen in het Mövenpick Hotel achter het Provinciehuis. Het is nog onduidelijk wanneer ze kunnen terugkeren naar hun huizen. Den Bosch Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Bosch