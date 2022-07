De PostcodeStraatprijs is onlangs terechtgekomen bij elf bewoners van de Bossche Zirkoon. Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld verraste de gelukkige winnaars onlangs met de cheques.

Twee bewoners kregen ieder 50.000 euro en negen anderen konden 25.000 euro in ontvangst nemen. Onder de winnaars werd ook een auto verloot. Bewoonster Hellen won de auto en 50.000 euro. ,Wat een mooie prijs. Ik ga mezelf verwennen met een nieuw paar dure schoenen''. zegt zij hierover.

'Goed gebruiken'

Ook blijdschap bij Rashid die 25.000 euro heeft gewonnen: "Woorden schieten te kort, ik ben zo blij, maar zou nog niet weten wat ik ermee ga doen."

Gé en Anisha, weten wel raad met de 25.000 euro die hen in de schoot is geworpen. "Mijn dochter verwacht haar eerste kindje dus we kunnen het bedrag goed gebruiken'', zegt Anisha.

De uitreiking is op 31 juli vanaf 20.30 uur te zien in het SBS6-programma 'Het Beste Antwoord'.