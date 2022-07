De Bossche burgemeester Jack Mikkers heeft donderdag de zonnestudio/schoonheidssalon van Bertie van D. (54) aan de Hildebrandstraat dicht laten timmeren. De zaak is voor een jaar gesloten.

Op de voordeur is te lezen dat uit informatie van de politie bleek dat het bedrijfspand (mede) ondersteunend was aan criminele activiteiten'. Geopend blijven van de zaak zou volgens de burgemeester leiden tot 'ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid'. Gevraagd wordt om de politie te waarschuwen als het pand binnen een jaar in gebruik wordt genomen.

10 miljoen euro

Eigenaar Bertie van D. is onlangs veroordeeld tot acht jaar cel wegens betrokkenheid bij crystal methlaboratoriums. Een daarvan, in Drempt, werd in het voorjaar van 2020 opgerold. Er lag voor minimaal 10 miljoen euro aan harddrugs. Volgens Mikkers zou Van D. de zaak in de Hildeberandstraat gebruiken om (drugs)geld wit te wassen.

Namens van D. probeerde advocaat Yannick Quint onlangs bij de voorzieningenrechter sluiting te voorkomen. Dat is dus niet gelukt. Gevraagd om een reactie zegt Quint 'de uitspraak en de situatie te accepteren'. Hij wijst er wel op dat de burgemeester heeft toegezegd om 'te helpen bij het vinden van een nieuwe ruimte'. "Door mijn cliënten is nog geen voorstel gedaan'', zegt Quint.

"Het aanbod naar de partner om in overleg te gaan staat nog altijd. Daar is tot op heden geen gebruik van gemaakt'', aldus een woordvoerder van de gemeente.

Van D. is al een poosje voortvluchtig.