Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er in augustus 17 dagen lang geen intercity's en stoptreinen op de trajecten Den Bosch-Eindhoven en Eindhoven-Tilburg (beide via Boxtel).

Treinreizigers kunnen van 9 tot 26 augustus gebruikmaken van vervangend busvervoer. Van 14 juli tot zaterdag 6 augustus rijden er daarnaast geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch vanwege onderhoud aan het spoor.

In opdracht van spoorbeheerder ProRail worden in Liempde, bij Boxtel, twaalf wissels vervangen door acht hogesnelheidswissels.

De hogesnelheidswissels hebben een gemiddelde lengte van ongeveer 140 meter. Omdat de wissels andere verhoudingen hebben dan normale wissels, zijn er ook aanpassingen nodig van de bovenleiding, treinbeveiliging en seinen.

Volgens ProRail zijn dit de eerste hogesnelheidswissels van dit type die in Brabant komen te liggen. Voordeel van de nieuwe hogesnelheidswissels is dat treinen hier met een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur overheen kunnen rijden. Dat betekent dat treinen haast niet meer af hoeven remmen, wat tijdswinst betekent. Ter vergelijking, veel gebruikte wissels in Nederland hebben een maximumsnelheid van 40 tot 80 kilometer per uur.

Onder de hogesnelheidswissels komen rubberen platen te liggen die de druk op het spoor gelijkmatig verdelen en geluidsoverlast verminderen. Daarnaast wordt de wisselverwarming op gas vervangen door elektrische en meer duurzame wisselverwarming.

Van donderdag 14 juli tot zaterdag 6 augustus wordt verder aan de stabilisatie van het spoor gewerkt tussen Culemborg en Geldermalsen. Dat betekent dat er maar liefst 23 dagen lang geen treinen kunnen rijden tussen Utrecht en Den Bosch. Reizigers tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven Centraal kunnen in deze periode het beste omreizen via Rotterdam Centraal.

Ook deel van A2 afgesloten

In de periode dat de spoorwerkzaamheden plaatsvinden is ook een deel van de A2 afgesloten voor het inschuiven van de onderdoorgang bij de A2/N2 Eindhoven Noordwest. ProRail verwacht dat dit door de goede afstemming met NS en de gemeente Eindhoven, geen impact zal hebben op het vervangend busvervoer voor treinreizigers.