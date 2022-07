Een automobilist is zaterdagmiddag aangehouden voor het verduisteren van een auto in Cromvoirt. Een politiehelikopter hield vanuit de lucht in de gaten waar de auto heen reed.

De auto is met behulp van automatische kentekenplaatherkenning ontdekt. De politiehelikopter, die op dat moment boven Vught hing, keek mee vanuit de lucht. Agenten op straat wisten de bestuurder uiteindelijk in Cromvoirt in de boeien te slaan. De politie heeft een onderzoek gestart naar de verduistering.