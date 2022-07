Twee auto's zijn zaterdagavond op elkaar gebotst op de A2 bij Den Bosch. Drie mensen raakten gewond, drie kinderen bleven ongedeerd.

De botsing gebeurde op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, net voor de afslag naar het Provinciehuis. Allebei de auto's belandde daarbij in de berm.

In de ene auto zat een man alleen. Hij is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. In de andere wagen zaten een vader, moeder en drie kinderen. De man en vrouw raakten gewond en moesten met de ambulance mee. De drie kinderen zijn ook meegegaan, zodat zij bij hun ouders konden blijven.

Beide auto's hadden door de klap behoorlijke schade. Hoe de botsing precies is gegaan, is onduidelijk.

Na de botsing deed de Verkeersongevallenanalyse onderzoek naar de toedracht. Na het ongeval waren de afrit naar het Provinciehuis en een rijstrook tijdelijk afgesloten.