Parkeren op een van de grote transferia in Den Bosch wordt duurder. De gemeente is genoodzaakt het tarief vanaf komende vrijdag 1 juli te verhogen van 4,50 naar 4,80 euro per dag. Het college verwacht dat het parkeertarief vanaf 1 juli 2023 nog verder zal stijgen.

Den Bosch komt niet onder de verhoging van het tarief uit na een rechterlijke uitspraak van vorig jaar. De rechter bepaalde dat een jaarlijkse indexatie van de prijs verplicht is om zo 'oneerlijke concurrentie' met andere (commerciële) parkeeraanbieders tegen te gaan.

Het college ging er vanuit dat Den Bosch tot 1 juli 2023 vooruit kon met het tarief van 4,50 euro. 'Maar met de huidige prijsstijgingen is dit niet waar gebleken. Om aan de rechterlijke uitspraak te voldoen moeten we de prijs vanaf 1 juli 2022 opnieuw naar boven bijstellen', aldus het college. En: 'De komende periode onderzoeken we hoe de tarieven van de transferia, ook in de toekomst, voldoende aantrekkelijk blijven.'

Bus of leenfiets

De gemeente Den Bosch beschikt over drie transferia: De Vliert, Pettelaarpark en Deutersestraat. Vanaf deze grote parkeerplaatsen aan de rand van de stad, kunnen mensen met de bus verder reizen naar de binnenstad. Of gebruikmaken van een gratis leenfiets. In 2013 kostte een ticket nog twee euro per auto per dag. De tarieven gingen per 1 januari 2015 flink omhoog omdat de provincie stopte met de subsidiëring van transferia.