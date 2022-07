Hier kan ik wel aan wennen'', zegt de Bossche Karin van Haaren (56) tevreden. Ze is een van de nieuwe bewoners van het nieuwe appartementencomplex op de plaats van basisschool De Vlieger.

In haar gedachten zit Van Haaren op haar relaxfauteuil in plaats van een campingstoel. Ze kijkt opgewekt door het metershoge- en brede raam naar buiten. "Prachtig vind ik het hier. En lekker ruim'', verzucht ze.

De bewoners van de 19 nieuwe sociale huurappartementen kregen donderdag hun sleutel. Eerder werden al 17 appartementen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking geopend, waar ze zelfstandig kunnen wonen. De woningen aan de Henri Bayensstraat worden verhuurd door Zayaz. De woningstichting spreekt van wonen bij de natuur vanwege de ligging naast het Annabos. Nestkasten op het dak geven plek aan broedende vogels.

Domino-effect

Bij nieuwbouwwoningen heerst vaak een vrolijke sfeer. Nu is dat niet anders. Maar als Van Haaren uit haar stoel opstaat, vertelt ze toch niet helemaal tevreden te zijn. "Ze hebben de doorgang tussen de gang en de woonkamer te smal gemaakt. Daardoor past te deur er niet in.'' Het leidt tot een domino-effect: daardoor moet binnenkort de stukadoor wachten, en vervolgens weer de vloerenlegger. Zo snel verhuizen als ze en haar man Gert gehoopt hadden, zit er misschien niet in.

Toch kan het voor Van Haaren de pret niet drukken. Het stel woonde eerst bij de Groote Wielen. "Maar daar zit bijna niks. Hier ben je weer veel dichter bij de stad. Ik ben zo blij dat we dit appartement hebben gekregen.''