Het Openbaar Ministerie gaat een agent (43) strafrechtelijk vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maasdam. Een politievoertuig kwam daar in december 2021 op de N217 in botsing met een scooter, waarbij een 29-jarige vrouw uit Den Bosch om het leven kwam.

De scooterrijdster werd ter plaatse gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. De betreffende agent, die de bestuurder was van het voertuig, raakte zelf niet gewond. De Rijksrecherche startte toen een onderzoek naar het incident. Uit dat onderzoek is gebleken dat de agent aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak is.