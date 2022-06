In de Wethouder Noppenlaan in Rosmalen is woensdagavond een vrouw dood gevonden in haar woning. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Een man is als verdachte aangehouden. Volgens een buurtbewoonster gaat het om de zoon van de overleden vrouw.

Rond 23.00 uur kwam bij de politie en melding binnen over de overleden vrouw. Waaraan ze is overleden is nog niet bekend. Over de rol van de man die is aangehouden is nog niets bekend. 'Of en wat voor rol hij heeft gehad in het overlijden van de vrouw is onderdeel van het onderzoek', meldt de politie. Een forensisch team doet in en rondom het huis onderzoek. Dat gaat ook donderdagochtend door. De deur is verzegeld. Volgens de buurtbewoonster woonde er een oudere vrouw op het adres. Zij zou soms een verwarde indruk maken. Haar zoon, die regelmatig op bezoek kwam, zou ook al jaren een verwarde indruk maken. De buurvrouw zegt dat ze heeft gezien dat de zoon rustig is meegegaan met de politie. Hij was niet geboeid en zou hebben gezegd: 'Ik ben mantelzorger en heb haar niks aangedaan'. Buurtbewoners stellen dat er regelmatig politie bij de woning is, omdat de zoon daar buiten staat te schreeuwen tijdens ruzie met zijn moeder.