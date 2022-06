Een bestuurder van een quad heeft woensdagavond de ene na de andere verkeersregel aan zijn laars gelapt. De man kon uiteindelijk met drie bekeuringen naar huis. Dat meldt de verkeerspolitie.

Op de afslag bij Vught volgde de quadrijder niet de verplichte rijrichting, hij hield zijn telefoon vast tijdens het rijden, maakte een wheelie en reed maar liefst 49 kilometer per uur te hard op een weg waar maximaal 60 kilometer per uur gereden mag worden.

Lawaai

Bovendien was de staat van de quad niet in orde. De bestuurder moest mee naar het politiebureau. Daar werd de quad door een technische controle gehaald, waarbij ook het geluid werd gecontroleerd. Er werd 104 decibel gemeten, waar 95 decibel is toegestaan.

De bestuurder heeft na de controle drie bekeuringen gekregen. Daarbij kreeg hij een verbod om nog met de quad op de weg te rijden. Deze moet gekeurd worden door de RDW.

De verkeerspolitie in Oost-Brabant was bezig met een verkeerssurveillance. Hierbij maakten agenten onder andere gebruik van een onopvallend voertuig, mobiele trajectmeters en een camerasysteem om het gedrag van bestuurders op te nemen.