Beeldend kunstenaar Justin Reinir Croes (32) is uitgeroepen tot winnaar van de Jheronimus Atelierprijs 2022. De pas afgestudeerde kunstenaar aan de St. Joost School of Art & Design in Den Bosch mag nu een jaar lang gratis gebruikmaken van een atelier in de Bossche Willem Twee Kunstruimte.

Ook krijgt hij begeleiding en budget voor het opzetten van zijn onderneming. De prijs wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door de gemeente Den Bosch om beginnend talent een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Eindhovenaar Justin Reinir Croes maakte indruk op de jury met zijn afstudeerwerk, waarin hij de pre-koloniale geschiedenis van Aruba onderzoekt. Hij heeft zelf een Caribische achtergrond.