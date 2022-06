Actievoerende boeren hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een lading zand gestort voor de deur van het provinciehuis in Den Bosch. Op de zandberg werd een bord gestoken met daarop: "Dit is de enige grond die jullie krijgen."

Volgens een woordvoerder van het provinciehuis werd een uur later de lading zand en het bord door medewerkers van de gemeente opgeruimd. De afgelopen twee dagen protesteerden boeren al op veel plaatsen in Brabant en in de rest van het land. Zo verzamelden zo'n honderd boeren zich bij het provinciehuis in Den Bosch en werd dinsdagavond Slot Loevestein in Poederoijen geblokkeerd met tractoren waardoor gemeenteraadsleden die in het slot waren niet weg konden. Ze voeren onaangekondigd actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Houdt ook woensdag rekening met boerenprotesten Ook woensdag adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers goed voorbereid op pad te gaan en rekening te houden met mogelijke boerenprotesten. Omdat het een warme dag is, wordt geadviseerd voldoende koud water mee te nemen. "Zo ben je goed voorbereid voor het geval je toch onverhoopt ergens vast komt te staan", aldus Rijkswaterstaat. Automobilisten wordt aangeraden hun snelheid aan te passen vanwege mogelijk langzaam rijdende tractoren. Protesten aan het verharden Volgens de politie zijn de protestacties van boze boeren 'aan het verharden' en worden meer en meer door kleine groepjes boeren georganiseerd. "Ik hoop wel dat dat stopt. Anders worden we gedwongen harder in te grijpen", stelt politiechef Willem Woelders van de Landelijke Eenheid. De politiechef zei dat dinsdag nog voordat boeren politiebusjes aanvielen met hamers en wederom het huis van minister Van der Wal belaagden.