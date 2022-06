Binnenkort een vaccinatie tegen COVID-19 halen? Dan moet je wellicht iets verder rijden, want de GGD Hart voor Brabant heeft besloten om per 1 juli een aantal locaties tijdelijk te sluiten. 'Door de grote spreiding in aanloop is het minder druk op een aantal locaties', aldus de GGD.

Dit kost de GGD Hart voor Brabant te veel geld. Mocht er weer een grote vaccinatieronde komen, dan kunnen de locaties weer worden heropend.

Voor een vaccinatie kun je binnenkort niet meer terecht in het sportcentrum aan de Osseweg in Berghem, het sportcomplex in Boxtel, de locatie aan de Grotestraat in Cuijk en de prikplek aan de Prior van Milstraat in Uden.

Deze locaties blijven wel geopend: Brabanthallen in Den Bosch, Willem II stadion in Tilburg, De Amert in Veghel, Gompenstraat in Waalwijk. De wijklocaties in Den Bosch en Tilburg blijven open tot en met 23 juli.

Testen en vaccineren in Cuijk

De priklocatie aan de Grotestraat in Cuijk gaat dicht omdat het in juli wordt omgebouwd tot een combinatielocatie. Binnenkort kan iedereen zich hier zowel laten testen en vaccineren.