Reizigers van buslijn 140 van Tilburg via Oisterwijk naar Den Bosch en vice versa wachtten in de vroege ochtend al ruim een week lang vergeefs op vervoer.

Busmaatschappij Arriva is begonnen met de vakantiedienstregeling. Speciaal voor scholieren was de lijn die rond half acht Oisterwijk aandoet nog overeind gebleven. Dat lukt toch niet vanwege personeelstekorten.

Arriva kampt zoals alle vervoersmaatschappij op het moment met personeelskrapte. In Brabant vallen soms ook nog buslijnen uit omdat de chauffeurs die zijn aangesloten bij FNV stakingsacties houden voor een betere CAO. Het heeft de busmaatschappij gedwongen om vervroegd te beginnen met het vakantierooster. Dat is sinds 30 mei van kracht.

"Voor sommige lijnen waarvan we weten dat daar veel scholieren gebruik van maken, zoals lijn 140, hebben we een tussendienst geregeld. Tenminste: we hadden daar een onderaannemer voor aangenomen, maar nu heeft ook die laten weten vanwege personeelstekorten niet te kunnen rijden", laat een woordvoerder van Arriva desgevraagd weten.

Het is dus een heel plaatselijk probleem dat zich hier voordoet. "Vervelend genoeg is die niet overal goed uit de vervoersapp's gehaald. En dan kan het gebeuren dat scholieren voor niets op een bus hebben staan te wachten."

Veel klachten heeft dat vooralsnog niet opgeleverd, weet reizigersorganisatie Rover. "Uit het hele land komen signalen dat bussen soms niet rijden. En op zich kun je ziek personeel niet zomaar beter toveren, dus op zich hebben we daar begrip voor", laat de Brabantse woordvoerder van Rover weten.

"We vragen wel om in elk geval duidelijk te communiceren", benadrukt de belangenbehartiger van Rover.

Arriva gaat daar gelijk werk van maken, zo belooft de woordvoerder. "Hier lijken een paar dingen mis te gaan met heel specifiek een tussendienst van buslijn 140. Eigenlijk zou die tussen 7 en 8 uur in de ochtend tussen Tilburg en Den Bosch rijden tot 8 juli. Dat gaat niet meer lukken. We gaan dat zo snel mogelijk uit alle vervoersapp's halen en communiceren in de bus zelf. Scholieren zullen vroeger op moeten staan als ze met de bus naar school willen."