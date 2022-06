Een extraatje voor de herinrichting, na de brand in het clubhuis van de stichting Jeugd Aktief in Vught. Deze organisatie, die in Vught onder meer De Jeugdweek aan het eind van de zomervakantie organiseert, kreeg zaterdag 2000 euro uit handen van jongeren die mee hebben gedaan aan een talentenprogramma.

Tijdens dat programma leerden de jongeren afgelopen maanden de fijne kneepjes van debatteren en hoe je bijvoorbeeld zaken of mensen kunt beïnvloeden. Aanwezig tijdens de eindpresentatie van de cursisten was ook de landelijke Leraar van het Jaar 2021 in het voortgezet onderwijs, Ismail Aghzanay. Hij sprak onder meer over belangrijke pijlers als netwerken en verbindingen leggen.

Onderdeel van de cursus was de vraag waar de jongeren het geld, gedoneerd door de gemeente Vught, aan zouden besteden. De 'hoofdprijs' ging in DePetrus dus naar Jeugd Aktief. In haar clubhuis ontstond vorig jaar juli een brand, waarschijnlijk door de accu van een boormachine. Daarbij gingen gereedschap, decorstukken en andere materialen verloren. De schade liep op tot enkele tienduizenden euro's.

De jongeren hadden dit weekend ook nog eens 100 euro over voor de Vughtse IJsclub. Die gebruikt het cadeautje om een begin te maken met een verbetering van de akoestiek in het clubhuis.