Asier Cordoba speelt de komende twee seizoenen bij FC Den Bosch. De 22-jarige linksbuiten komt over van SD Logrones, op het derde niveau in Spanje.

Cordoba werd vrijdag medisch gekeurd en ondertekende daarna zijn contract in stadion De Vliert. Vervolgens maakte hij kennis met de rest van de spelers van FC Den Bosch die er zojuist hun eerste training van het seizoen op hadden zitten.

Asier Cordoba is een jongere broer van Iñigo Córdoba, die afgelopen seizoen bij Go Ahead Eagles goed was voor negen goals in de eredivisie. Asier werd, net als zijn broer, geboren in Bilbao en doorliep de jeugdopleiding van Athletic Club. Daarna kwam hij uit voor het B-team van Osasuna en voor Alcorcon, op het tweede Spaanse niveau. Halverwege vorig seizoen stapte hij over naar SD Logrones.

Bij FC Den Bosch moet hij de selectie in aanvallend opzicht versterken. "Het is een linksbenige vleugelaanvaller die ook op de rechterflank uit de voeten kan", aldus technisch manager Jan Gösgens.

Met Cordoba erbij heeft FC Den Bosch zijn selectie voor het nieuwe seizoen al ver compleet. "We kijken of we nog een vleugelaanvaller en een middenvelder kunnen halen", aldus Gösgens.