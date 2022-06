Bosschenaar Harry Knoors heeft donderdagmiddag een koninklijke onderscheiding gekregen. Tijdens zijn afscheid als professor aan de Radboud Universiteit werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau, de vierde van de zes graden in deze orde.

Harry Knoors is opgeleid als psycholinguïst, gespecialiseerd in taal en geletterdheid van dove kinderen. Donderdag nam hij afscheid van zijn werkgever Kentalis, die voor de gelegenheid een symposium organiseerde bij de Radboud Universiteit.

Na zijn afscheidsrede kreeg Knoors de onderscheiding Officieer in de orde van Oranje-Nassau, die is bestemd voor mensen die internationale betekenis zijn geweest. Knoors ontving zijn versierselen uit de handen van de Bossche locoburgemeester Mike van der Geld.

Knoors begon zijn carrière als docent van dove en slechthorende leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs bij de Koninklijke Ammanstichting, waar hij ook taalkundige was. Hij was de initiator van een grote verandering in dit onderwijs: het tweetalig onderwijs. Waar dove en slechthorende kinderen eerste alleen in gesproken Nederlands les kregen, werd bij het tweetalig onderwijs ook de Nederlandse Gebarentaal gebruikt.

Onbezoldigd werk

Daar werd hij ook voor zijn talloze andere werkzaamheden geprezen, waaronder veel vrijwillige, onbezoldigde activiteiten in zijn vakgebied. "Dat hij internationaal aanzien had, blijkt onder meer uit het aantal lezingen op congressen en aan teams van professionals in onderwijs en zorg in binnen- en buitenland, het aantal publicaties, de hoeveelheid promovendi en studenten die hij heeft opgeleid tot wetenschappers in het vakgebied en de boeken waarin hij de kennis uit de wetenschap niet alleen toegankelijk maakt voor wetenschappers, maar ook voor studenten en professionals."

"Hierbij heeft hij zich altijd hard gemaakt om de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Zo heeft zijn werk ook daadwerkelijk grote impact gehad voor het verbeteren van kwaliteit van onderwijs en zorg aan dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen."