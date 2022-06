De Bosschenaar (50) die vorige week woensdag werd aangehouden nadat drugs werden gevonden in zijn woning en schuur aan de Schanswetering is in vrijheid gesteld. Dat is gebeurd nadat hij werd voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Volgens de rechter-commissaris zijn er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden waardoor de man weer naar zijn woning mocht terugkeren. "Hij is nog wel verdachte'', zegt een woordvoerder van de politie. Contant geld Volgens haar zijn in de schuur van de man een groot vat GHB en andere stoffen voor de productie van GHB gevonden. Verder zijn contant geld en mobiele telefoons in beslag genomen. "Dat geldt ook voor een niet nader te duiden hoeveelheid softdrugs die in de woning is aangetroffen'', aldus de woordvoerder. Na de aanhouding werd de woning in opdracht van burgemeester Jack Mikkers gesloten. Maar dat is niet meer aan de orde. "De sluiting is van de woning gehaald. Dit om dat het materiaal dat het gevaar veroorzaakte, en leidde tot de sluiting, is verwijderd'', zegt een woordvoerder van de gemeente. Volgens haar wordt nader onderzocht of maatregelen nodig zijn ten aanzien van de woning en de schuur.