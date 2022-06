Een vrouw zat woensdagochtend samen met haar kind in de kinderwagen vast in een lift bij het station in Den Bosch. Het duurde ongeveer 20 minuten voordat ze de lift kon verlaten.

Dat gebeurde rond 12.00 uur. Haar zoon van 1,5 jaar zat in de kinderwagen. De brandweer werd opgeroepen. De moeder wuifde haar zoon in de kinderwagen koele lucht toe terwijl de lift langzaam naar de fietskelder zakte. Brandweerlieden keken toe. "Het was een beetje benauwd in de lift. Maar de brandweer en de mensen van de NS waren er snel toen ik belde. De lift stopte halverwege. Ik had net boven mijn OV-kaart opgeladen", zegt moeder Touria. Na afloop werd er een rode defect-sticker op de lift geplakt.