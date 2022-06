De opbouw voor Opera op de Parade dat donderdagavond om 19.30 uur begint, is in volle gang. Als vanouds wordt rekening gehouden met een paar duizend belangstellenden die de openluchtvoorstelling bijwonen. Het KNMI houdt rekening met onweer. Dit is wat het betekent voor het evenement.

Het KNMI verwacht donderdag en vrijdag perioden met zon maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. Later op donderdag en op vrijdag is er een grote kans (60-90 procent) op code geel voor onweersbuien. "Het belooft een prachtige editie van Opera op de Parade te worden. Maar we houden de weersverwachting nauwlettend in de gaten in samenwerking met de hulpdiensten", zegt Jurjen Toepoel, hoofd marketing en beleid van Opera Zuid.

Hij benadrukt dat 'geen enkel risico' wordt genomen wat betreft de veiligheid van de bezoekers. Dat kan zelfs leiden tot afgelasting door onweer tijdens de opera. "De veiligheidscoördinator zal hier de finale beslissing over nemen. Als hij of zij inschat dat het niet langer veilig kan, dan nemen we geen enkel risico", aldus Toepoel.

Hij weet dat traditiegetrouw een aantal belangstellenden al uren voor aanvang van de opera op het plein gaat zitten. Slecht weer zou dat enthousiasme kunnen temperen. En anders kan de organisatie besluiten om het plein 'later op de middag vrij te geven'.